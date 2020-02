Loft Masterclass, Tinto spiega come comunica il vino: “Ci racconta una storia fatta di tradizioni, valori e passioni” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Parola al vino” è il titolo della seconda ‘Loft Masterclass‘, il format ideato da Matteo Forzano con la collaborazione di Matteo Billi e pubblicato in esclusiva su sito e app di Loft, dopo “Professione pilota” in cui Silvia d’Onghia ha intervistato Gianluca Fisichella. Protagonista è Nicola Prudente, in arte Tinto: “Il vino è una cosa seria, ma cercherò di parlarne in modo pop – spiega il conduttore di ‘Decanter’, il programma su Radio2 Rai – come comunica il vino? Se dovessi scegliere una parola, per me sarebbe, un’emozione perché in un bicchiere troviamo diversi elementi: tradizioni, valori, storie e passioni”. E se invece dovessimo paragonare il vino a un mezzo di informazione? Secondo Tinto, sarebbe sicuramente la radio perché “il vino è soggettivo“: “Se io vi dovessi descrivere, ... ilfattoquotidiano

