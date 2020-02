Locke & Key, solo teen drama e zero horror - (Di martedì 11 febbraio 2020) Niccolò Sandroni Locke & Key poteva essere una serie tv in stile Hill House, invece si rivela un dramma giovanile in una storia fantasy che non coinvolge Locke & Key non è come Hill House: su Netflix l’ennesimo teen drama che poteva (e doveva) invece seguire la strada e il successo della serie tv basata sul libro di Shirley Jackson. Locke & Key, elevato potenziale che diventa cliché La famiglia Locke si trasferisce nel Massachusetts, precisamente a Lovecraft, nella suggestiva e vecchia magione di famiglia chiamata Keyhouse. Così inizia Locke & Key, la serie tv annunciata come horror ma rivelatasi poi uno scontato teen drama nella sua versione fantasy. Le caratteristiche tipiche del racconto infatti ci conducono inevitabilmente da queste parti, ma andiamo con ordine. Come detto la famiglia Locke si trasferisce a Lovecraft abbandonando Seattle dopo il tragico ... ilgiornale

