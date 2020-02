Lo stato dell’unione: dieci scene da un matrimonio firmate Nick Hornby (Di martedì 11 febbraio 2020) “Abbiamo milioni di cose di cui parlare. Il tuo lavoro. Il mio lavoro. Le difficoltà di nostro figlio a scuola. La morte di tua madre. Porca miseria. A pensarci, è come la Brexit: due anni di chiacchiere solo per identificare i problemi”. “La Brexit comunque è una specie di divorzio”. Una coppia seduta al tavolo di un pub, un bicchiere di birra per lui, un bicchiere di vino per lei: dieci incontri a cadenza settimanale prima della consueta seduta dal consulente matrimoniale per dieci conversazioni ironiche, pungenti, a tratti tenere e appassionate, sul proprio rapporto in crisi. È questo lo spunto dell’innovativa e acclamata miniserie, vincitrice di 3 Emmy, “Lo stato dell’unione”, scritta da Nick Hornby e diretta da Stephen Frears, che arriva in esclusiva per l’Italia su laF (Sky 135) mercoledì 12 febbraio alle 21.10. dieci mini episodi per dieci “scene da un matrimonio” ai tempi ... tvzap.kataweb

Agenzia_Ansa : #Trump: 'Gli Usa mai così forti'. 'Abbiamo sconfitto il declino dell'America', dice il presidente nel suo intervent… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… - Davide : Cerimoniosità istituzionali: la speaker della Camera Nancy Pelosi che strappa il discorso sullo Stato dell’unione d… -