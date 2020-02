LIVE Sport, DIRETTA 11 febbraio: c’è la presentazione della Ferrari, Italia in Romania in Fed Cup (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi di martedì 11 febbraio: orari e programma 12.59 TENNIS – Urna non certo benevola per l’Italia della Fed Cup: a Londra sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei play-off che il 17 e 18 aprile designeranno le otto squadre che nel febbraio 2021 giocheranno le Fed Cup Qualifiers per l’accesso alla fase finale di Budapest, e le azzurre saranno opposte in trasferta alla Romania di Simona Halep. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.35 LOTTA – Arriva un sorriso durante la mattinata dedicata ai ripescaggi degli Europei di lotta in corso a Roma: nella greco-romana accede alla finale per la medaglia di bronzo Giovanni Freni, che nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg supera nell’unico turno di ripescaggio ai punti per 8-2 il norvegese Snorre Harsem Lund, ed ora se la vedrà per il ... oasport

