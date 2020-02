LIVE Sport, DIRETTA 11 febbraio: c’è la presentazione della Ferrari; comincia male il Mondiale Nacra 17 per gli azzurri (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi di martedì 11 febbraio: orari e programma 9.00 VELA – Nicolò Villa e Giovanni Coccoluto partono con il piede giusto ai Mondiali di Laser Standard, inserendosi nelle zone alte della classifica dopo la prima giornata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.50 VELA – Pessimo avvio per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali di Nacra 17, con Bissaro-Frascari e Tita-Banti costretti ad inseguire da lontano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.40 NBA – Sono nove le partite giocate nella notte NBA, con alcuni risultati a sorpresa e diverse prestazioni individuali di rilievo tra cui quella di Anthony Davis che ha permesso ai Lakers di sbarazzarsi dei Sun. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma ... oasport

Martiig__ : RT @aboutriki: Ci vediamo ai miei live - 3 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma - 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)… - Giulysandri : RT @aboutriki: Ci vediamo ai miei live - 3 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma - 11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 10 febbraio: presentati Parigi-Roubaix e Giro di Sicilia 2020. Andreas Seppi supera il primo tur… -