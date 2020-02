LIVE Fognini-Khachanov 3-6, 1-0 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimettersi in partita in questo secondo set (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Legge bene la palla corta Fognini chiudendo al meglio con il rovescio. 30-15 Servizio e dritto ora per il russo. 15-15 Errore clamoroso di Khachanov nell’approccio a rete. 15-0 prova a uscire dalla diagonale di rovescio Fognini, ma sbaglia. 1-0 Alla fine ce la fa: il ligure si porta a casa questo complicato gioco. 40-30 Altro errore di Khachanov, Fognini può approfittarne. 30-30 Due errori, uno a testa, spostano su questo punteggio il primo game del secondo set. 15-15 Servizio e dritto di Fognini. 0-15 Dritto all’incrocio delle righe di Kachanov, confermato anche dal “Challenge”. 3-6 Khachanov DOPO MEZZ’ORA SI AGGIUDICA CON MERITO IL PRIMO SET. 40-0 Tre set point per il moscovita. 30-0 Stecca di Kachanov che però trova casualmente una palla corta sulla quale il recupero di Fognini finisce successivamente ... oasport

