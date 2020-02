LIVE F1, Presentazione Ferrari 2020 in DIRETTA: giù i veli alla Rossa che sogna di lottare con Mercedes (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Presentazione Ferrari 2020 – Le indiscrezioni sulla Ferrari 2020 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020. Oggi, al Teatro Valli di Reggio Emilia, avrà luogo il tanto atteso vernissage della nuova “creatura” di Maranello. Una scelta non casuale quella del Cavallino Rampante, perché proprio in questo luogo (nel 1797) è nato il tricolore, successivamente adottato come bandiera rappresentativa dell’Italia nel 1861. In un contesto dai connotati storici che la nuova Rossa vedrà la luce. Le indiscrezioni parlano di una bandiera italiana presente sulla livrea monoposto, oltre a uno stile vintage capace di rievocare le Ferrari di fine anni ’70. Presto ne avremo conferma. L’obiettivo è sempre il solito: vincere ... oasport

