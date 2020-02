L’indagine su Nicitra, ex banda della Magliana. I suoi “dipendenti”: «È come il padrino» – Le carte (Di martedì 11 febbraio 2020) L’aurea della criminalità romana degli anni ’80, quella spietata ma che sapeva anche far “girare i soldi” è attaccata al volto di Salvatore Nicitra, ex dei boss della banda della Magliana, in carcere da un anno e considerato il “quinto re di Roma”. Dove il quarto era Massimo Carminati, ex della Magliana pure lui e suo amico. Nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi 11 febbraio dai Carabinieri della Capitale, che ha confermato per lui il carcere (è stato arrestato un anno fa) si descrive il mondo criminale che è cresciuto e prosperato attorno alla figura di questo sessantenne che tutta Roma Nord temeva. L’associazione a delinquere (semplice ma aggravata dall’uso di metodi mafiosi specie nella riscossione dei crediti) era una versione aggiornata delle “bische” dell’epoca d’oro. Ora, un mercato che secondo la procura di Roma ha finito per essere più efficiente ... open.online

