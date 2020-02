L’inarrestabile crisi demografica dell’Europa (Di martedì 11 febbraio 2020) Tassi di natalità sempre più bassi e invecchiamento progressivo della popolazione: sono questi due grandi mali del nostro tempo all’origine della grande crisi demografica che rischia di trasformare l’Europa da Vecchio Continente a continente vecchio. Un trend che si è incancrenito negli ultimi due decenni portando l’età media europea a 43 anni, 12 in più rispetto alla media mondiale (Fonte Onu). A essere maggiormente affette da questa tendenza negativa le regioni dell’est e del sud Europa con conseguenze nefaste su tassi di crescita e finanza pubblica. Mortalità e fertilità in calo, migrazioni in aumento Mortalità, fertilità e fenomeni migratori sono i tre indici della salute demografica di un sistema. Le persone in Europa vivono più a lungo con una aspettativa di vita media che raggiungerà 84,6 anni per gli uomini e 89,1 per le donne entro il 2060. La durata della vita è figlia ... it.insideover

L’inarrestabile crisi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’inarrestabile crisi