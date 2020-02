Liliana Segre: «Il male del lager mi perseguita ancora. Ho ricevuto l’elemosina, ero infelice e selvaggia» – Il video (Di martedì 11 febbraio 2020) È un racconto forte, emozionante, a tratti durissimo, quello di Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta all’Olocausto, ospite del Consiglio regionale della Lombardia dove ha portato la sua personale testimonianza sull’orrore dei campi di concentramento. «La mia famiglia era diventata invisibile, io ero stata scartata dalla scuola, le mie compagne dell’epoca si erano subito dimenticate del mio banco vuoto e gli “amici” erano diventati indifferenti», ha raccontato. Ansa Standing ovation per Liliana Segre in Consiglio regionale «La mia colpa era quella di essere nata» Per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei, Liliana Segre – com’è noto – provò a fuggire in Svizzera con il papà e i due cugini ma lì venne respinta dalle autorità del Paese elvetico e subito arrestata. A 13 anni finì in prigione: «La mia colpa era quella ... open.online

