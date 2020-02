Licia Nunez sbrocca contro Andrea Montovoli al GF Vip: “Sei senza pal*e” (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Licia Nunez furiosa con Andrea Montovoli: “Sei un ragazzo senza pal*e” Ore davvero molto complicate per Licia Nunez al GF Vip. Difatti quest’ultima è finita in nomination insieme a Serena Enardu. Una nomination che l’ha fatta andare su tutte le furie perchè si è sentita vittima di una presunta strategia messa in atto da Adriana Volpe. E proprio oggi pomeriggio Licia Nunez ha tentato di chiarirsi con l’ex conduttrice di Mezzogiorno in famiglia. Li con loro c’era anche Andrea Montovoli. Per tale ragione Licia ha chiesto ad Adriana di andare a parlare da sole. Quest’ultima però ha rifiutato, asserendo di non aver alcun problema a parlare di questa faccenda di fronte al giovane attore. E Licia si è arrabbiata al Grande Fratello Vip: “Cos’è? Hai bisogno dei tuoi seguaci attorno?” Ovviamente Andrea Montovoli è ... lanostratv

giul91 : Senza palle perché ha nominato lei? Non capisco. Tra l'altro si lamenta della motivazine quando lei ha usato la ste… - DeboraJey : Il personaggio di Elena Monforte che esce prorompente dalla persona di Licia Nunez. È incredibile. #gfvip - marco_someonely : RT @ilmondodiandy: Se ero Adriana Volpe da moh che mi ero alzato e mandato a quel paese Licia Nunez. @GrandeFratello #GFVIP #gfvip2020 #gfv… -