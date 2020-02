Libero sostiene che il governo si sia accorto solo adesso del Coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) La propaganda politica è affascinante perché riesce a regalare, spesso e volentieri, dei retroscena anche comici. E così accade che Libero Quotidiano, martedì 11 febbraio 2020, decida di fare ‘guerra’ a governo italiano – dove, guarda caso, non c’è nessuno di Centrodestra – dicendo che, fino a questo momento, non è stato fatto nulla per evitare la proliferazione del virus che ha messo in ginocchio la Cina e sta facendo tremare il mondo. Libero su Coronavirus è un insieme di inesattezze, partendo dall’assunto – secondo il quotidiano di Feltri – che il governo si sia accorto solamente ora dell’emergenza. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Per smentire il titolone a nove colonne comparso oggi, martedì 11 febbraio 2020, su Libero Quotidiano, basterebbe partire dalle accuse ... giornalettismo

