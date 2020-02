Liberalizzazione del mercato luce e gas: tutto ciò che c’è da sapere (Di martedì 11 febbraio 2020) Presto il mercato libero diventerà una realtà obbligatoria per tutti i consumatori della Penisola, ma sembra che gli italiani non siano ancora del tutto pronti per accogliere questa novità. Sono infatti molti i dubbi che le famiglie stanno affrontando in merito a questo tema, legati soprattutto a una disinformazione dilagante. Se da un lato c’è chi vive con timore questo passaggio, però, c’è da dire che c’è anche un numero elevato di consumatori ha già deciso di “traslocare” dal mercato tutelato a quello libero. Lo dicono i dati, secondo cui il 46% dei clienti ha abbandonato nel 2019 il mercato a maggior tutela, tendenza seguita anche dalle piccole imprese, con una percentuale che raggiunge il 60%. Cosa cambia con il mercato libero? Già oggi tanti consumatori della Penisola risparmiano grazie al mercato libero, per via del fatto che gli operatori che agiscono in questo ... ultimenotizieflash

