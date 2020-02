L’ex marito di Pamela Anderson: "Le ho pagato tutti i debiti, sono solo un vecchio sciocco" - (Di martedì 11 febbraio 2020) Sandra Rondini Dopo il divorzio lampo con la diva di Baywatch, alcune fonti hanno raccontato i presunti motivi della rottura additando il produttore come manipolatore e possessivo, ma lui risponde raccontando una verità del tutto diversa Dopo aver letto su Us Weekly del presunto motivo che l’avrebbe spinto a divorziare da Pamela Anderson dopo soli 12 giorni di matrimonio, ossia la sua paura che tutto il loro rapporto si trasformasse in un circo mediatico, Jon Peters ha rilasciato a Page Six un'intervista in esclusiva in cui racconta che l’idea del matrimonio non è stata sua, ma della Anderson e che nei pochi giorni in cui sono stati marito e moglie, lui le ha pagato tutti i debiti dato che la star di "Baywatch" era in bancarotta. Il produttore 74enne, legato a intermittenza alla Anderson da più di 30 anni, quando si conobbero ed ebbero una relazione ostacolata dalla grande ... ilgiornale

