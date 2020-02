L’Emilia-Romagna dopo il voto riparte da Elly Schlein vice-presidente (Di martedì 11 febbraio 2020) dopo essere scomparsa dai radar dell’opinione pubblica una volta comunicato l’esito delle elezioni regionali, l’Emilia-Romagna torna a far parlare di sé a livello politico in seguito alla nomina della nuova giunta di Stefano Bonaccini. L’attuale governatore, infatti, ha scelto di farsi affiancare da Elly Schlein, la candidata di Emilia-Romagna Coraggiosa che ha ottenuto più preferenze nella storia delle elezioni in Emilia-Romagna, totalizzando oltre 22mila voti. L’ex eurodeputata sarà infatti la vicepresidente della Regione. LEGGI ANCHE > Elly Schlein è la candidata più votata di sempre in Emilia-Romagna Elly Schlein sarà vicepresidente dell’Emilia-Romagna Oltre a ricoprire la carica di vicepresidente, Elly Schlein è stata chiamata da Stefano Bonaccini a impegnarsi direttamente in altre tematiche su cui l’ex eurodeputata ha saputo ... giornalettismo

