Le sardine ripartono da Roma e incontrano i ministri Provenzano e Boccia (Di martedì 11 febbraio 2020) . sardine a Roma per incontrare i ministri Le sardine ripartono da Roma. E fanno rotta verso Sud. A quasi tre mesi dalla nascita, dopo il successo e la vittoria emiliana che lo stesso presidente eletto Stefano Bonaccini ha attribuito in buona parte a loro e un sabbatico dai media infranto dallo scivolone comunicativo della foto con Benetton, questa è la settimana della ripartenza. Con qualche consapevolezza in più e molte incognite sul futuro. Una delegazione delle sardine oggi, martedì 11 febbraio, alle 15 a Roma incontrerà il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e sarà composta da uno dei quattro fondatori del movimento, Mattia Santori, e inoltre da Massimiliano Perna (portavoce Sicilia), Jasmine Cristallo (portavoce Calabria), Michele Esposito (portavoce Campania), Isabella Capozzi (portavoce Puglia). “L’incontro sarà l’occasione di riportare al Ministro la ... tpi

