Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: tutti i dettagli sul Weekend di San Valentino (Di martedì 11 febbraio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 17 febbraio 2020. Oggi al Nord: addensamenti nuvolosi sulle aree alpine, con isolate deboli precipitazioni soprattutto sui settori centro-occidentali. Quota neve generalmente oltre i 1.500 metri; cielo sereno o al più velato sul resto del settentrione, ma con nebbie o foschie sulle pianure del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, al primo mattino. Centro e Sardegna: al primo mattino annuvolamenti sulla Sardegna centro-occidentale e lungo la dorsale appenninica, con isolati piovaschi sul versante tirrenico dell’Appennino. Dalla tarda mattinata, diradamento della nuvolosità compatta ed aumento delle velature, queste ultime anche spesse dalla sera; sul resto del Centro cielo poco nuvoloso con al più velature in temporaneo ... meteoweb.eu

