Le notizie di oggi in Italia e nel mondo in tempo reale (Di martedì 11 febbraio 2020) Le notizie di oggi in Italia e nel mondo. Gli aggiornamenti in tempo reale sulle vicende di cronaca, politica, sport ed esteri. I lanci di agenzia con le notizie più importanti di oggi in Italia e nel mondo e le nostre analisi su quelle più rilevanti. Gli aggiornamenti in tempo reale a cura dell’Agi. Le ultime notizie di oggi 11 febbraio L’11 febbraio si apre con le notizie sul coronavirus e sullo scontro al governo sulla prescrizione. Attesa per conoscere la nuova Ferrari. Migranti, diversi i soccorsi nel Mediterraneo. Naufragio in Bangladesh Diversi i soccorsi in acque libiche nelle ultime ore da parte delle autorità Italiane e locali. In Bangladesh, intanto, un barcone di Rohingya è affondato. Almeno 16 le vittime. Black out in Alto Adige Vasto black out in Alto Adige. Diversi comuni sono rimasti senza luce. Aperta un’indagine per capire ... newsmondo

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? EPIC INTER #InterMilan ???? La Lazio sogna... e Sarri trema Tutte le no… - lastknight : Il “Pifferaio Magico”? Salvini l’ha fatto spesso, attirando attenzione e consensi. Ma è solo #RealTimeMarketing? N… - civati : Anche oggi, in un silenzio interrotto solo da notizie frammentarie e parziali, un pensiero per #SilviaRomano. Insis… -