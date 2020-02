L’avvocata dell’attivista Zaky: «Torturato, è in stato di shock» (Di martedì 11 febbraio 2020) «Ho visto Patrick ieri. È prostrato da quello che gli è successo: la tortura, gli abusi fisici e mentali. Non è la persona sorridente di sempre: riesce a parlare, ma è chiaro che è in stato di shock», ha spiegato a Repubblica Huda Nasrallah, L’avvocata del team che ha preso in carico il caso di Patrick George Zaky, attivista egiziano di 27 anni, che è stato trattenuto per ore, interrogato, Torturato e, alla fine, incriminato. Il ricercatore, che studia per il dottorato all’Università di Bologna, stava tornando dalla sua famiglia per una breve visita, quando, all’aeroporto del Cairo, è stato arrestato ed è scomparso per le successive 24 ore. «Oltre a Nasrallah, nel carcere di Mansoura, Zaky ha potuto incontrare i familiari: da loro ha saputo con certezza che la prima data chiave per il suo futuro sarà il 22 febbraio. Il giorno fissato per l’udienza in cui i giudici potranno decidere la ... vanityfair

