Latina, spari nella roccaforte dei Di Silvio: arrestato figlio di ‘Patatone’, killer del clan (Di martedì 11 febbraio 2020) È stato arrestato questa mattina Ferdinando Di Silvio detto 'Pescio', figlio di Costantino detto 'Patatone', uno degli esponenti più in vista del clan nonché killer in carcere per l'omicidio di Fabio Buonamano detto 'Bistecca'. Il ragazzo è accusato di aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco, che però non hanno colpito nessuno. fanpage

