L’Asia piange? Gli Usa guardano al futuro. Macy’s e l’American dream: si riparte (Di martedì 11 febbraio 2020) Se dalla piattaforma asiatica ci sono segnali economici negativi, dall’America arrivano le strategie per il nuovo Bubbles time (a buon intenditore poche parole). Macy’s, lo storico department store stelle e strisce, ha annunziato, sì, la chiusura di 125 negozi. Le sue operazioni digitali si sposteranno da San Francisco a New York con un taglio di 2.000 posti di lavoro ma in contropartita per il nuovo Sogno Americano meglio conosciuto come American dream il department annuncia nuove strategie di espansione per l’ennesimo bubbles time americano. Il piano di Macy’s di chiudere 125 negozi nei prossimi tre anni fa parte di una nuova strategia intesa a stabilizzare la società. Sta crescendo il suo concetto off-price, Macy’s Backstage, e saranno aperti altri 50 negozi nel backstage in punti vendita e sette negozi indipendenti nel backstage. Si sta anche testando ... ildenaro

Asia_BK_5H : RT @mo_ni26: Vi fate condizionare troppp da quello che mostra il Gf, è chiaro che vogliono proteggere la Volpe e hanno mostrato video solo… -