L’Ape È L’Essere Vivente Fondamentale della Terra, ma Rischia di Estinguersi (Di martedì 11 febbraio 2020) In tanti hanno fobia della puntura delle api, ma secondo sondaggi tali insetti sono esseri viventi importantissimi che purtroppo sono in via d’estinzione, secondo dati recenti, le api di tutto il mondo sono scomparse fino al 90% i motivi cambiano a seconda delle regioni in cui vivono, tante sono le cause per cui esiste questo fenomeno: l’abbattimento dei nidi, lo sdradicamento dei fiori, la diffusione di pesticidi nell’atmosfera, e i cambiamenti nel suolo. L’ importanza delle api è legata in modo particolare all’impollinazione definita vitale per la riproduzione delle piante e quindi la fauna scomparirebbe in pochissimo tempo. Le api tra l’altro non sono portatrici di alcun agente patogeno. Aveva ragione Albert Einstein quando dichiarò che la sparizione delle api avrebbe limitato la vita umana. L’ecosistema soffrirebbe ... youreduaction

