L'Amica geniale supera i 7 mln di spettatori. Non accusa il calo rispetto al 2018 e batte il GF (Di martedì 11 febbraio 2020) ‘L’Amica geniale’, la serie tv diretta da Saverio Costanzo tratta dal best seller di Elena Ferrante, torna e fa il boom di ascolti. La prima puntata del secondo capitolo della fiction, ’L’Amica geniale - Storia del nuovo cognome, in onda ieri sera su Rai1, è stata infatti seguita da 7.099.000 telespettatori per uno share del 27,97% conquistando il prime time. La seconda parte della puntata, iniziata alle 22,55 è stata vista da 6.452.000 pari a uno share del 32%. Nella prima stagione, la puntata d’esordio andata in onda nel 2018 superò 7 milioni di spettatori netti per uno share pari al 28.1%.Secondo gradino del podio, a grande distanza, per Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip 4’ visto da 3.292.000 telespettatori per uno share del 19,32%. Terzo posto per Rai3 con ‘PresaDiretta’ che ha totalizzato 1.411.000 ... huffingtonpost

