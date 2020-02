L’Amica Geniale, Stefano Caracci (Giovanni Amura): “Quando ho rivisto la scena della violenza su Lila ho pianto. Abbiamo girato per una notte intera” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il ritorno de L’Amica Geniale ha lasciato il segno. Non solo per i grandi ascolti che la seconda stagione della fiction ha realizzato su Rai1, ma anche per una scena molto dura. Quella che vede Lila Cerullo subire una violenza sessuale dal marito Stefano Carracci, proprio durante la prima notte di nozze. “Quando ho rivisto quella scena, ho pianto. E anche quella sera, sono stato proprio male”, ha dichiarato l’attore Giovanni Amura, che ha dato il volto al personaggio di Stefano nella fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. “Siamo andati avanti per una notte intera e ogni volta che facevamo un ciak dovevamo mettere la stessa intensità, la stessa cattiveria. È stato brutto perché mi ha fatto provare il dolore che prova una donna. Dopo ogni ciak mi dicevano di non preoccuparmi, che quello non ero io. È stato brutto anche per Gaia, non solo per me. L’abbiamo girata per ... ilfattoquotidiano

Tg1Raiofficial : Su RaiUno l'atteso ritorno della serie-evento 'L'amica geniale'. Un nuovo emozionante capitolo, ambientato nella Na… - RaiUno : A #Sanremo2020 Lila e Lenù 'L'Amica Geniale, Storia del nuovo cognome' una serie di #SaverioCostanzo Dal 10 febb… - IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… -