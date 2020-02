L’Amica Geniale, confermato boom di ascolti: sfiorato il 30% di share (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – L’Amica Geniale, in onda ieri sera su Rai 1 in prima serata, è stata vista da 6.854.00 telespettatori, con un share del 29,3%. Nella fattispecie, il primo episodio ha fatto registrare ben 7.099.000 con il 27,97%, il secondo episodio ha invece 6.452.000 e il 32%. Confermati quindi i grandi numeri della serie, in linea con quelli della scorsa stagione. I primi due episodi in assoluto, in onda il 27 novembre 2018, avevano fatto registrare il 29,3% di share con 7.092.000 telespettatori. Nel confronto della serata con le altre reti, Rai 1 ha doppiato i numeri di Canale 5, che ieri sera proponeva il Grande Fratello Vip: “solo” 3.292.000 telespettatori ed il 19,32% di share. Numeri che testimoniano come la grande capacità letteraria di Elena Ferrante, accompagnata dalla sapiente regia di Saverio Costanzo nella riproposizione tv, ... anteprima24

