“L’Amica Geniale 2” | Giovanni Amura | «Sono stato male dopo la scena della violenza su

Margherita Mazzucco - chi è Elena nella serie tv “L’Amica geniale” : Margherita Mazzucco: chi è l’attrice di Elena ne L’amica geniale | Età Lunedì 10 febbraio, in prima serata su Rai 1, torna L’amica geniale, serie tv di successo tratta dai romanzi di Elena Ferrante, con la seconda stagione: “Storia del nuovo cognome”. La fiction, per la regia di Saverio Costanzo, racconta le vicende di due inseparabili amiche, Elena e Lila, nate nella Napoli degli anni ’50 e cresciute in un ...

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 vede come ospiti le protagoniste della serie evento 'L'amica geniale', Gaia Girace e Margherita Mazzucco. L'attrice interprete del ruolo di Lenù Greco è Margherita Mazzucco, 17 anni. A sceglierla ai casting sarebbe stata Elena Ferrante in persona, l'autrice della tetralogia.

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 vede come ospiti le protagoniste della serie evento 'L'amica geniale', Gaia Girace e Margherita Mazzucco. L'attrice interprete del ruolo di Lila Cerullo è Gaia Girace, 16 anni, nata a Vico Equense, bellissimo paesino affacciato sul mare della costiera sorrentina.

"L'amica geniale - Storia del nuovo cognome", seconda stagione della serie evento tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, è tornata al cinema con i primi due episodi in anteprima nelle sale italiane. Gli incassi dell'anteprima risultano essere di molto inferiori rispetto all'anteprima della prima stagione. Dal 10 febbraio 2020, la serie sarà trasmessa in prima tv su Rai1.

“L’Amica geniale” torna in tv. Lila ed Elena sono cresciute : ecco come le ritroviamo : Il 10 febbraio tornano in televisione le avventure di Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco). In onda su Rai1, arriva la seconda stagione de L’amica geniale, proiettata in anteprima mondiale nella sede Rai di viale Mazzini, tratta dal secondo libro dalla quadrilogia bestseller di Elena Ferrante. Gli eventi riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Le due protagoniste hanno sedici anni e si sentono in ...

Torna “L’Amica geniale” - Lila e Lenù tra passioni e scoperte : Torna dal 10 febbraio su Rai1 la serie-evento "L'amica geniale" con otto nuovi episodi tratti dal libro di Elena Ferrante "Storia del nuovo cognome". In questo secondo capitolo Lila (interpretata da Gaia Girace) si ritrova chiusa in un ruolo di moglie che non le appartiene, vittima anche della violenza del marito, mentre Elena (Margherita Mazzucco) attraversa una impasse nella sua carriera di studentessa modello. L'incontro, durante una vacanza ...

A partire da mercoledì 8 gennaio andranno in onda in prima serata le repliche de L'amica geniale su Raidue. Il secondo canale Rai propone gli episodi "Le bambole" e "I soldi" La Rai propone per la seconda volta la serie tv "L'amica geniale" con le repliche trasmesse su Raidue in prima serata.

La foto che ritrae Ludovica Nasti e Elisa del Genio nei panni di Lila e Lenuccia ne "L'Amica Geniale" è stata premiata il titolo di miglior ritratto d'attore dell'anno al premio Nazionale "Cliciak", nella sezione colore. Soddisfatto il fotografo Eduardo Castaldo, autore dello scatto: "Fiero e felice"