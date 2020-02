L’Amica Geniale 2 ascolti prima puntata, Storia del Nuovo Cognome esordisce con 7 milioni di telespettatori, il confronto con la prima stagione (Di martedì 11 febbraio 2020) L'Amica Geniale 2 ascolti prima puntata, Storia del Nuovo Cognome parte con il 29,5%, il secondo episodio registra il 32%, grandi numeri in linea con la prima stagione L’Amica Geniale 2 registra ascolti record nella prima puntata. Nello specifico, l’’ep 1 “Il Nuovo Cognome” è stato visto da 7.099.000 con il 27,97%, mentre l’ep 2 Il corpo ha raggiunto 6.452.000 con il 32% di share. Gli ascolti della prima puntata de l’Amica Geniale 2 ammontano a un totale di 6.800.000 telespettatori con il 29,3 % di share. Record social di oltre +20.000 Tweet per la prima puntata con l’hashtag #LAmicaGeniale. Confrontati con la prima stagione, gli ascolti della prima puntata de l’Amica Geniale 2 sono leggermente inferiori, ma assolutamente in linea con l’esordio della serie precedente. La prima stagione registrò 7.458 000 – share 28,1% nell’ep.1 e 6.729 000 ... spettacoloitaliano

