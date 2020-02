L’amica geniale 2 anticipazioni seconda puntata: Lila e Lenù innamorate di Nino tra tradimenti e bugie (Di martedì 11 febbraio 2020) Che cosa succederà nella seconda puntata de L’amica geniale 2 in onda il prossimo lunedì su Rai 1? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodio in onda il 17 febbraio 2020. La puntata di ieri si è chiusa con una notizia molto particolare: Lila ha detto a Elena di essere incinta! Le cose però saranno molto complicate come vedremo nella prossima puntata e l’estate che Lenà e Lila stanno per vivere non sarà come la giovane studentessa aveva immaginato. Lei e Lilia infatti, in compagnia delle altre amiche partiranno per Ischia senza sapere che sulla loro strada incroceranno un giovane ragazzo del quale probabilmente entrambe si innamoreranno. In realtà Elena è da sempre innamorata di Nino Serratore anche se lo nega mentre Lila scoprirà quelli che sono i suoi sentimenti solo dopo aver passato del tempo con lui! E Nino? Lui di ... ultimenotizieflash

