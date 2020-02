L’Amica Geniale 2 anticipazioni seconda puntata e replica: Lenù in vacanza con Nino (Di martedì 11 febbraio 2020) Le anticipazioni de L’Amica Geniale 2 annunciano grandi svolte e clamorosi colpi di scena. Il rapporto tra Stefano e Lila si fa sempre più incandescente a causa del carattere ribelle della signora Carracci. Pinuccia fa una rivelazione scioccante a Rino, mentre Lenù continua a pensare a Nino. Nel dettaglio, gli spoiler della seconda puntata della fiction italo-statunitense, in onda lunedì 17 febbraio in prime time su Rai 1. anticipazioni L’Amica Geniale 2, trame seconda puntata Il primo episodio della seconda puntata de L’Amica Geniale 2 s’intitola ‘Erasure’ (Scancellare). La foto con Lila in abito da sposa viene esposta nel nuovo locale di calzature in centro. Nel frattempo, la migliore amica di Elena inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci. Tra lei e il marito Stefano ci sono sempre dissapori a causa delle divergenze di opinioni e di ruoli. ... kontrokultura

