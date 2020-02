L’alleanza con il Pd sta danneggiando il M5S? No, è la destra che lo ha divorato (Di martedì 11 febbraio 2020) Da troppo tempo circola la suggestione che il M5S sia (o sia stata) una forza politica di sinistra. Cosa c’è di vero? Poco o nulla. Si tratta di una narrazione bipartisan smentita dai dati e dagli eventi. Negli ultimi anni alcuni giornalisti, forse nostalgici della sinistra di piazza, hanno erroneamente attribuito questo “colore” al Movimento di Beppe Grillo – forse perché alcuni pionieri, come l’attuale presidente della Camera Roberto Fico, da perfetti sconosciuti conducevano sui territori battaglie di stampo ecologista e progressista. Guardando i dati, però, è facile capire come si tratti di un caso, abbastanza unico nel panorama politico italiano, di un partito con metà dei rappresentanti nelle istituzioni e un programma elettorale vicini a istanze di sinistra, ma con una base per 3/4 proveniente dal centrodestra. Dal 2018 la stessa narrazione è ... open.online

fattoquotidiano : Regionali Campania, l’intervento dell’attivista M5s: “Pd peggio della destra, mai ad alleanza con loro”. Applausi e… - stebellentani : Si fará molta ironia ma Commisso ha capito tutto. La battaglia non la fai mettendoti a dialogare con i nedved ed i… - fr4nk18 : @ilfoglio_it questi e non gli articoli di @claudiocerasa che spingono @matteorenzi a continuare l’alleanza con… -