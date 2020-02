La tempesta Ciara sull’Italia: venti di burrasca (Di martedì 11 febbraio 2020) La coda della tempesta Ciara che si è abbattuta sull’Europa centro occidentale sta sfiorando anche l’Italia con tutto il suo impeto e la sua energia. La regione più colpita è il Piemonte. Questa mattina, in diverse aree della regione, il vento ha toccato punte di 200 km orari (il record a quota 3.272 metri in Gran Vaudala). Vento forte anche al Lago Paione (143 Km/h), Rifugio Mondovi (141 Km/h) e, a bassa quota, ad Avigliana (74 km/h), Torino (72 Km/h) e Pinerolo (64 Km/h). Le raffiche hanno già causato danni nel Torinese e nella notte sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per dissesti e alberi pericolanti. Rimangono elevate anche le temperature, che nel Torinese e nel Cuneese, hanno raggiunto i 18 gradi. Il caldo anomalo ha costretto alla chiusura alcuni impianti sciistici del comprensorio della Vialattea, in alta Val Susa, dove le temperature hanno sfiorato i 20 ... tg24.sky

