La serie Fight Night di EA sta per rinascere? (Di martedì 11 febbraio 2020) EA è stata, per anni, la compagnia principale per quanto riguarda i giochi sportivi. Mentre 2K e Sony hanno in qualche modo sfidato questo in alcuni campi, EA detiene ancora le maggiori licenze per la maggior parte dei principali titoli di sport. Ad un certo punto, EA aveva in mano anche il franchise di boxe Fight Night. L'interesse per la boxe, però, è in qualche modo diminuito nella cultura popolare, soprattutto a causa dell'MMA. Di conseguenza, anche l'interesse per Fight Night è diminuito. Tuttavia, sembra che EA stia prendendo in considerazione un ritorno per la sua serie di giochi.Leggi altro... eurogamer

