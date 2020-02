La ricercatrice che scoprì il gene dell’Alzheimer: "Niente fondi: il mio centro chiude" (Di martedì 11 febbraio 2020) Al suo contributo si devono grandi progressi nella ricerca sull’Alzheimer, eppure per il suo team di lavoro non si sarebbero abbastanza fondi e il centro in cui lavora rischia la chiusura. È la storia della scienziata calabrese Amalia Bruni, 65 anni, direttrice del centro regionale di neurogenetica a Lamezia Terme. Come scrive il Corriere della Sera:La scienziata nel 1995 ha individuato la “presenilina”, il gene più diffuso dell’Alzheimer. Oggi, però, il suo centro rischia la chiusura. “I nostri studi sulla conoscenza della “geografia” delle malattie ereditarie negli ultimi anni hanno trovato ostacoli che non ci permettono più di continuare nella ricerca —, conferma Amalia Bruni —. Presto avremmo potuto concepire farmaci per combattere in maniera più sostanziosa l’Alzheimer”.A mancare ... huffingtonpost

