La regina Elisabetta sta male: Harry e Meghan Markle richiamati a Londra (Di martedì 11 febbraio 2020) Meghan Markle e il principe Harry sono stati richiamati a Londra dalla regina Elisabetta in persona: ecco il motivo di questa scelta. Harry e Meghan Markle fanno soffrire la Sovrana Da settimane ormai non si parla di altro che dell’abbandono della Royal Family da parte di Harry e Meghan Markle. Un divorzio difficile, che ha lasciato di stucco gli inglesi ma che ha portato sofferenza alla regina Elisabetta. Come gli altri membri della Famiglia Reale, infatti, anche la Sovrana è molto affezionata ai Sussex e ha accettato a malincuore di lasciarli andare via. A farla star male è il fatto di poterli vedere in modo assiduo, e di non poter stare con il piccolo Archie Harrison. Elisabetta II, infatti, è anche una nonna amorevole e secondo gli insider sarebbe stata più vicina ai nipoti che ai figli. La lontananza di Harry, dunque, fa stare molto male la regina, che non si rassegna alla ... velvetgossip

