La prossima Cancelliera potrebbe essere Verde (Di martedì 11 febbraio 2020) “Ora noi siamo visti come la forza politica stabile della Germania”, ci dice il co-presidente dei Verdi al Parlamento europeo Philippe Lamberts. Il caos totale nella Cdu, aperto dall’accordo con l’ultradestra xenofoba dell’Afd in Turingia e sfociato ieri nelle dimissioni della leader e futura candidata per la Cancelleria, Annegret Kramp-Karrenbauer, non solo sconvolge la scena politica tedesca, ma si abbatte come pesante novità anche sull’Unione Europea: potrebbe instaurare un nuovo ‘ordine’ (o disordine) in Europa, finora a guida franco-tedesca. Ecco perché anche da Strasburgo, dove è riunita la plenaria del Parlamento europeo, molte attenzioni sono puntate verso la Germania, negli scambi tra parlamentari fuori dall’aula. La possibilità che alle elezioni dell’anno prossimo si imponga una Cancelliera ... huffingtonpost

