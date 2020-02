La presentazione della Ferrari di Formula 1 in diretta dalle 18.30 (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si terrà come al solito a Maranello, ma al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia: le informazioni per seguirla in diretta questa sera ilpost

antoniospadaro : Prepariamoci a #QueridaAmazonia di #PapFrancesco rileggendo un articolo di p. Adelson Araujo Dos Santos (tra i rela… - borghi_claudio : @MarcoGaiazzi Certo. Su dicembre però ha impatto la presentazione della nuova manovra di bilancio (resa nota a fine… - stefanoepifani : E si comincia! Domani ci sarà la prima presentazione di #SostenibilitàDigitale: ne parliamo con i giornalisti alla… -