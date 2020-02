La Premier League e la piaga delle scommesse: un club su due ha lo sponsor che le promuove (Di martedì 11 febbraio 2020) L’Everton popolare è sceso in campo sabato scorso contro il Crystal Palace. Sulla maglia, al posto dello sponsor, il colosso delle scommesse keniano SportPesa, trionfava “Everton in community”, il progetto sociale del club. Un una tantum. L’Everton ha approfittato della partita stagionale in cui i club in genere possono promuovere una buona causa al posto dello sponsor commerciale. E lo sponsor, in Premier, per 10 dei 20 club, è una società di giochi d’azzardo online. Il Palace per esempio, nella stessa partita indossava ManBetX, lo sponsor di scommesse sportive e casinò di proprietà filippina, gestito da una società registrata a Malta. Già il mese scorso i vertici aziendali avevano dichiarato che “in un mondo ideale la squadra non sarebbe sponsorizzata da una società di giochi d’azzardo. Visto anche il lavoro fatto dall’Everton nelle comunità ... ilnapolista

