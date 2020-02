La mamma di Morgan si emoziona e commuove a Vieni da me, il suo dolore va oltre Sanremo (Foto) (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo la telefonata di ieri della mamma di Morgan a Vieni da me la signora Luciana ha accettato l’invito di Caterina Balivo e in collegamento da Milano è intervenuta perché le sembra ingiusto e le fa male che suo figlio non abbia chi lo difende (foto). E’ un processo contro suo figlio che per lei ovviamente è prima di tutto un uomo, una persona. Marco che ama così tanto la musica ma che da quando ha avuto lo sfratto dalla casa non ha più contatti con lei se non con dei messaggi. “Io soffro tutti i giorni” confessa riferendo che Marco le ha detto che lo hanno abbandonato ma la realtà è che lei non sa nemmeno dove dorme. L’ha sempre tenuto sotto controllo quando abitavano vicini, si rivolge a lui dicendogli di non fare più quello che ha fatto, di tornare come quando aveva rapporti con la sua famiglia. A Vieni da me racconta di Morgan da bambino, da ragazzino, del suicidio del padre, una ... ultimenotizieflash

