La mamma di Morgan mostra Marco da piccolo e lui chiama a Vieni da me (Foto) (Di martedì 11 febbraio 2020) Abbiamo tutti ammirato la mamma di Morgan oggi nella difesa di suo figlio a Vieni da me (Foto). La signora Luciana non voleva mettere in piazza ciò che riguarda la sua famiglia ma ha dovuto raccontare alcune cose per fare capire chi è Marco Castoldi. Non lo giustifica ma è sua madre e comprende anche se con immenso dolore perché non lo vede da tanto tempo, non ha più contatti con lui se non alcuni messaggi ogni tanto. Marco era legatissimo alla sorella ma non parla più nemmeno con lei. A Vieni da me dopo tanta forza crolla. Morgan pensa che tutti vogliano fargli del male ma è la rottura tra i suoi due figli che la fa soffrire più di tutto: “Non le parla più e io sono stanca di avere questa situazione anche familiare ma non ce la faccio” è un dispiacere immenso. Dei messaggi che manda a suo figlio lui risponde magari dopo una settimana, continua a tenerlo d’occhio ma così è difficile, sa ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : La mamma di #Morgan si emoziona e commuove a #Vienidame, il suo dolore va oltre Sanremo (Foto) - rockolpoprock : Nuove dichiarazioni di Morgan sulla lite con Bugo: 'Solo mia madre mi viene a togliere dalla croce'.… - valemontalti : RT @ToniaPeluso: Morgan sta dicendo che non può andare a Monza a trovare la mamma perché il sindaco l’ha cacciato dalla città a calci in cu… -