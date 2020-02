La madre di Morgan difende il figlio: “Straborda perché ama la musica” (Di martedì 11 febbraio 2020) Più che canzoni indimenticabili, questo Festival di Sanremo ci ha regalato un momento destinato a fare la storia della kermesse. Per la prima volta sono stati squalificati dei cantanti in gara, addirittura per abbandono del palco (oltre che per la modifica del testo). Sul caso Morgan e Bugo i diretti interessati continuano a rimbalzare accuse e responsabilità. Ora parla anche la madre di Marco Castoldi. Il caso Morgan e Bugo divide l’opinione pubblica Nel caso qualcuno fosse stato in una grotta su Marte negli ultimi giorni, ecco un rapido riepilogo dei fatti: durante la penultima serata di Sanremo, Bugo abbandona il palco perché Morgan ha cambiato il testo della canzone apposta per attaccarlo. È emerso un video del dietro le quinte in cui i 2 si insultano prima di salire sul palco.Morgan attacca l’entourage di Bugo, questo replica criticando l’atteggiamento del cantante dei ... thesocialpost

