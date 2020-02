La Lega da sola vince, FdI-FI no L'arma di Salvini sulle Regionali (Di martedì 11 febbraio 2020) I numeri sono numeri. E anche in politica, come nella vita, i numeri contano. E quando si avvicinano le elezioni (tanto in Italia si vota ogni sei mesi) si guardano, appunto, i numeri. Mentre Fratelli d'Italia si riunisce nella mitica via della Scrofa per fare il punto della situazione sulle candidature per la tornata di primavera, del tanto atteso vertice a tre - Matteo Salvini... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: La Lega da sola vince, FdI-FI no L'arma di Salvini sulle Regionali - maxrossello : RT @giuliofellin: #Lega: «Non si ottiene sicurezza blindando i confini» Credo che la frase si commenti da sola. - Affaritaliani : La Lega da sola vince, FdI-FI no L'arma di Salvini sulle Regionali -