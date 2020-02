La Lega ci ripensa: niente aumento stipendi per presidente e assessori della Regione Piemonte (Di martedì 11 febbraio 2020) niente aumento degli stipendi per gli assessori e il presidente della Regione Piemonte: la Lega ci ripensa e ritira la sua proposta di legge che avrebbe dato loro mille euro in più al mese, equiparando la cifra della giunta a quella percepita dai consiglieri regionali. Ma il Carroccio non si arrende: "Rimanderemo il tema a una riorganizzazione più ampia". fanpage

fattoquotidiano : Regione Piemonte, la Lega prova ad aumentare lo stipendio degli assessori che usano l’auto di servizio. Poi ci ripe… - carlaruocco1 : Prima gli italiani? No, per la #Lega vengono prima le poltrone. La #Borgonzoni ci ripensa e molla la Regione per ri… - asaggese_ : Caso #Gregoretti, #Salvini ci ripensa. La #Lega diserterà il voto in aula al Senato #salvinichiacchierone… -