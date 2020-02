La Grecia è il transit point del contrabbando europeo (Di martedì 11 febbraio 2020) Secondo quanto riferito da Piotr Stryszowski dell’Ocse e riportato dal quotidiano greco Kathimerini, Atene si conferma principale hub di contrabbando dell’Europa, fondamentale per l’introduzione all’interno del mercato europeo di prodotti contraffatti. E questa volta, ad esserne colpito, non è soltanto l’aeroporto della città ma la totalità del sistema di controllo doganale del Paese. Dopo essere stata identificata come il principale punto di smistamento del contrabbando di sigarette all’interno dell’Ue – in particolar modo provenienti dall’Armenia – la capitale della Grecia adesso evidenzia ulteriori problematiche a livello di controlli, che rischiano di danneggiare il mercato europeo. Una volta entrate nel Paese, le merci vengono infatti più facilmente distribuite via terra verso il resto della Comunità. sfruttando i minori ... it.insideover

Grecia transit Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Grecia transit