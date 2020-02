La figuraccia del Partito Democratico sulle foibe (Di martedì 11 febbraio 2020) La sinistra non ha limiti. Anche nel Giorno del Ricordo, in cui si commemorano gli italiani massacrati nelle foibe durante la Seconda guerra mondiale, il Partito Democratico è capace di scatenare una polemica per un comportamento irrispettoso nei confronti di istituzioni e familiari di migliaia di italiani trucidati. Ma non basta, perché a rincarare la dose, pensa il vignettista Vauro che attacca finanche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Andiamo con ordine. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, inizia a parlare e diversi esponenti del Pd lasciano la Foiba di Basovizza (Trieste) in segno di protesta – a loro dire – nel bel mezzo della cerimonia con la quale ogni 10 febbraio l’Italia rende omaggio alle decine di migliaia di italiani uccisi principalmente in Friuli Venezia Giulia. La squadra dem è composta, tra l’altro, dalla deputata, Debora Serracchiani, dai senatori ... ilfogliettone

