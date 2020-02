La Federal Reserve è fiduciosa sui mercati americani del 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Nonostante qualche velata allusione alla possibilità che i dati di lungo termine possano subire qualche fluttuazione a causa dell’impatto del coronavirus sui mercati, il presidente Jerome Powell della Federal Reserve ha espresso la sua fiducia nella resa del mercato americano nel 2020. Anche il 2020, secondo le stime fornite dagli analisti dalla Banca centrale americana, confermerà il trend di crescita americano, inarrestabile ormai da 19 anni e che ha visto un’impennata sotto la gestione dell’attuale presidente Donald Trump. Anche a causa della rinnovata fiducia nel politico repubblicano, la Fed – come aveva già espresso nelle scorse settimane – metterà in campo una politica monetaria suscettibile ai suggerimenti della Casa bianca, come richiesto dallo stesso Trump negli scorsi mesi. La combinazione della politica espansiva degli Usa e una gestione ... it.insideover

