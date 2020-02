La Bmw chiude le porte alla Formula 1 (Di martedì 11 febbraio 2020) La Bmw dice no alla Formula 1. La casa automobilistica chiude le porte ad un possibile ingresso nel Mondiale. Ecco il motivo. ROMA – No della Bmw alla Formula 1. La casa automobilistica è molto attiva nei campionati Imsa, Dtm e Formula E ma difficilmente entrerà a far parte del circus delle quattro ruote. Costi troppo alti (impegno da circa 300 milioni di euro) per l’azienda con sede a Monaco di Baviera che in questo momento ha altri programmi in mente. Un no che potrebbe essere momentaneo visto che la Formula 1 sta cambiando e in futuro non possiamo escludere scenari diversi. Al momento la strada sembra essere quella del non ritorno in pista in Formula 1. Marquardt: “L’aspetto tecnico è diverso da quello su strada” La conferma di un non interesse alla Formula 1 è arrivata direttamente dal capo del settore Motorsport della Bmw, Jens Marquardt, ... newsmondo

