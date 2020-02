Kia Sorento - Nuovi teaser della quarta generazione (Di martedì 11 febbraio 2020) La Kia ha svelato i primi teaser della nuova generazione della Sorento, annunciando che la presentazione in anteprima mondiale della Suv avverrà durante il prossimo Salone di Ginevra. L'unveiling della sport utility è fissato per il 3 marzo durante la giornata riservata alla stampa: il pubblico potrà poi osservare da vicino la quarta serie della Suv dal 5 al 15 marzo.Spazio all'ibrido. La Sorento sarà la prima vettura del marchio coreano basata su una piattaforma di nuova generazione appositamente sviluppata per le Suv di taglia medio-grande. Per la prima volta nei listini della sport utility arriveranno delle motorizzazioni ibride e nuove dotazioni tecnologiche, che spazieranno da sistemi d'assistenza alla guida a soluzioni per la connettività e l'intrattenimento dei passeggeri. Gli interni. Totalmente aggiornati saranno anche gli interni, che staccheranno nettamente con il passato. Il ... quattroruote

