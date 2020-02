Kate e William divorziano? Lei lo minaccia, ma il contratto parla chiaro (Di martedì 11 febbraio 2020) I tabloid non hanno fatto altro che parlare dell’ultimatum che Kate Middleton ha dato al suo William. La presa di posizione della Middleton sarebbe iniziata proprio in occasione dei festeggiamenti di compleanno del principe, lo scorso giugno. Infatti secondo il sito inglese Celeb Dirty Laundry, la duchessa di Cambridge ha minacciato William con il divorzio: se avesse fatto nuovamente baldoria in un pub con gli amici, facendosi fotografare ancora ubriaco dai paparazzi, lei non gli sarebbe rimasta accanto. Da Kensigton Palace non è arrivata alcuna conferma o smentita riguardo a questo rumor. I duchi di Cambridge si sono sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster. Vista la posizione di William, futuro erede al trono d’Inghilterra, prima delle nozze hanno firmato un contratto che stabilisce le clausole in caso di divorzio. Secondo il quotidiano ... velvetgossip

musiclover_blu : Impressionanti i fan dei Sussex che buttano merda su Kate William e i bambini - laramazzola : RT @CasaLettori: Kensington Palace, residenza di Lady Diana oggi dimora di William e Kate #CittàDArteNelMondo a #CasaLettori - __crazy_Fred__ : @Gonnyword @Ilaria928 Sì anche secondo me si fermano a tre. Parè che William fosse già restio ad avere Louis, ma pe… -