Juventus, media spagnoli: “Cristiano Ronaldo è stufo dei suoi compagni di squadra. Il Real alla porta” (Di martedì 11 febbraio 2020) La sconfitta contro l’Hellas Verona ha lasciato l’amaro in bocca a Cristiano Ronaldo. Secondo il sito di informazione calcistica Don Balon, il campione portoghese “non si sente felice a Torino” e dopo la partita “è scoppiato“. Alla fine dell’incontro non è andato neppure a salutare i tifosi bianconeri arrivati nella città scaligera. La Juventus guida la classifica a pari punti con l’Inter ed è agli ottavi di Champions, ma Cr7 “è stufo dei suoi compagni di squadra“, nonostante sia il secondo marcatore del campionato. Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, potrebbe tentare il colpaccio e riportare il portoghese a Madrid. Don Balon afferma che anche se Perez “sa che tornare a ingaggiare Cristiano sarebbe una pazzia, non scarta l’ipotesi. Il colpo di marketing sarebbe brutale”. Secondo il sito spagnolo, ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Juventus, media spagnoli: “Cristiano Ronaldo è stufo dei suoi compagni di squadra. Il Real… - salvoguida23 : RT @IlGiustiziereD2: Ogni volta che sono in difficoltà di risultati ma soprattutto di soldi, ecco che i media tirano fuori il coniglio dal… - feccherico : RT @IlGiustiziereD2: Ogni volta che sono in difficoltà di risultati ma soprattutto di soldi, ecco che i media tirano fuori il coniglio dal… -