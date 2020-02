Juventus, la cena tra Sarri, Agnelli e Paratici: la strada bianconera per uscire dalla crisi (Di martedì 11 febbraio 2020) La sconfitta in trasferta con l'Hellas Verona ha certificato il momento di crisi della Juventus, surclassata per gioco e dinamismo dagli scaligeri. E stando a quanto rivela La Stampa, lunedì 10 febbraio i vertici tecnici e dirigenziali della Vecchia Signora si sarebbero incontrati a cena in un noto liberoquotidiano

GoalItalia : Sarri e Agnelli a cena insieme dopo il ko della Juventus a Verona ??? - tuttosport : #Juventus, cena tra #Agnelli, #Paratici e #Sarri: sul tavolo il momento no bianconero - CorSport : #Juventus, cena tra Agnelli, Paratici e Sarri: sul tavolo la crisi bianconera -